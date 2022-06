7 Tapeten, die dich garantiert in eine andere Welt bringen

Ihr seid so richtig schlimm verliebt? Und alles ist toll? Es gibt nur einen Haken, der Liebste oder die Liebste wohnt nicht in der gleichen Stadt? Dann setzt ein Statement und klatscht euch die Tapete der anderen Stadt an die Wand und schwelgt in Erinnerungen, wenn ihr den vertikalen Wandschmuck anschmachtet. Riesen Vorteil. Ihr lernt so noch weitere Straßen kennen und fühlt euch beim nächsten Besuch in der Stadt gleich heimischer.

