Profil des Architekturbüros 5 + 1AA

Das neue Gebäude, das die Zentrale der Sozial BNL beherbergt, ist eine Tochtergesellschaft der französischen Bank BNP Paribas. Eine echte Mega-Struktur versteckt sich in diesem imposanten Gebäude, das eine überdachte Kleinstadt in der gläsernen Hülle birgt. Auf dem Foto kann man ein interessantes Detail sehen, das die Bedeutung der Stadtlandschaft von der Morphologie des Gebäudes zeigt: Ein riesiges Fenster durchsticht das Projekt, in der Mitte zeigt es den Ausschnitt des historischen Wasserturms Mazzoni. Die Formation der großformatigen gläsernen Platten wurden an manchen Stellen auf einer Ebene montiert. An anderen Partien rückt das Gebäude anscheinend zurück und erweckt den Eindruck, das die Fassade noch nicht fertiggestellt wurde.