Exklusive Loftwohnung über den Wolken

Heute entführen wir euch in die Metropolregion München und werfen ein Licht auf diese schicke Loftwohnung. Betreut wurde das Projekt vom Planungsbüro Innenarchitektur Rathke aus dem nahe gelegenen Schondorf am Ammersee. Neben einer aufwendigen technischen Ausstattung mittels EIB-System, über das sich Musik in allen Räumen bis hin zur Sauna steuern lässt, fahren die Innenarchitekten mit einer stimmungsabhängigen LED-Beleuchtung auf. Was es sonst noch zu bestaunen gibt, seht ihr jetzt in unserem 360°-Rundgang.