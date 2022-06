Maritime Möbel – Wohnen wie am Meer

Das Erste, was uns in den Sinn kommt wenn wir an maritime Möbel denken, sind die Farben Weiß und Blau. Dieses Beispiel zeigt eine schöne Esszimmergarnitur, die den Inbegriff von maritimen Möbeln darstellt. Die massiven Holzmöbel wurden liebevoll verarbeitet und sehen nicht nur in einem Ferienhaus am Meer gut aus. Die einheitliche, weiße Gestaltung der Tisch- und Sitzflächen erzeugt ein ruhiges Gesamtbild. Jeder, der alte Tische und Stühle neu gestalten möchte, kann sich diese maritimen Möbel zum Vorbild nehmen.