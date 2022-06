Originelle Klappbetten, die du unbedingt brauchst

Hoch hinaus will wohl dieses Bett und zeigt gekonnt, dass auch das geht. Diese Konstruktion hat es einfach in sich und überzeugt auf allen Ebenen. Während tagsüber ein gemütlicher Arbeitsbereich an der Wand geschaffen wird, kann das Bett zum Schlafen nach unten gezogen werden. Aber Achtung! Zuvor muss die Schreibtischplatte aufgeräumt, um nicht zu sagen leergeräumt werden, um sie dann an das Regal klappen zu können. Nun kann durch Betätigung des Knaufs das Bett runtergefahren werden, bis es mit dem gräulichen Kasten zu unserer Linken sowie dem Regalansatz zu unserer Rechten abschließt, die diesem die nötige Aufliegefläche bieten. Und schon kann man sich betten. Am nächsten Morgen dann kann das Bett ganz einfach wieder an die Decke gefahren werden. Dabei ist diese Konstruktion nicht unbedingt nur was für Kinder- oder Jugendzimmer.