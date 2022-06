8 spannende Öko-Design-Projekte

Der einfachste Weg einem Raum Charakter zu verleihen, ist Farbe, Muster oder Textur an die Wand zu bringen. Aber habt ihr mal darüber nachgedacht, wie umweltfreundlich eure Tapete eigentlich ist? Nicht nur, was das Material angeht, sondern zum Beispiel auch in Sachen Klebstoff und Kleister. Dieses Tapetenmodell ist aus Sisalfasern gefertigt, besteht also zu 100% aus natürlichen Materialien. Die Agavenpflanzen, aus denen diese Fasern gewonnen werden, wachsen so schnell und robust nach, dass sie inzwischen eine der beliebtesten und nachhaltigsten Quellen für Naturmaterialien sind. An dieser Tapete kann man sich also mit einem durch und durch reinen Gewissen erfreuen. Und dass sie auch optisch so einiges auf dem Kasten hat, macht sie umso beliebter.