Die Farbgestaltung im Wohnzimmer und was sie bewirken kann

Der Klassiker schlechthin ist natürlich die Farbe Weiß. Immer noch wird die Farbe häufig für die Raumgestaltung eingesetzt, denn sie wirkt zwar kühl und neutral, aber elegant zugleich. Außerdem lassen sie mit ihr farbliche Elemente besonders gut hervorheben. Wer also farbliche Akzente lieber in Möbeln und Accessoires auslebt, ist mit einer weiß gestrichenen Wand gut beraten und kann so auch eine Trennung zwischen bunten Farben bewirken.

Wer sich ein wenig mit der Farblehre beschäftigt und damit was einzelne Farben bewirken können und wie sie zu kombinieren sind, kann sein Wohnzimmer nach den persönlichen Vorlieben farblich gestalten. Durch geschickt eingesetzte Farbelemente an den Wänden, kann der Raum plötzlich eine ganz neue Wirkung ausstrahlen. Ob elegant, modern oder ausgefallen – alles ist möglich. Und auch die verrücktesten Farbkombinationen können dem Raum gut tun, wenn man weiß welche Farben miteinander harmonieren. Wer sich im Vorfeld mit der Farbgestaltung im Wohnzimmer beschäftigt, kann sich einen aufregenden Raum erschaffen, in dem Möbel und Accessoires ein tolles Zusammenspiel mit farbigen Wänden bilden. Oder wo eine schlicht gehaltene Wand einer farbigen Einrichtung zugutekommt.