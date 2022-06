Maisonettewohnung mit Wow-Wohnzimmer

Auch im Wohnzimmer spielen die Dachbalken eine entscheidende Rolle für die gesamte Raumatmosphäre. Das helle Holz wirkt wie ein Accessoire, das dem Raum den letzten Schliff verleiht. Die Einrichtungsgegenstände sind ebenfalls in hellen Tönen gehalten – eine geschmackvolle cremefarbene Wohnlandschaft verwandelt den Raum in eine gemütliche Lounge. Durch die großen Fensterfronten ist der Raum stets lichtdurchflutet und ein Kamin sorgt auch in den späten Abendstunden für entspannte Stimmung im gesamten Wohnzimmer direkt unter dem Dach.