13 wertvolle Tipps für alle ohne grünen Daumen

Ein Garten, der so herrlich blüht und grünt – was gibt es schöneres? Doch nicht jedermann kann von sich behaupten, dass die Pflanzen auch gedeihen. So manches mal musste man eventuell sogar schon feststellen, dass es auch beim neunten Versuch einfach nicht klappen will. Doch nicht verzagen! Auch ohne grünen Daumen kann man seinen Außenbereich in Form von einer Terrasse, einem Balkon oder Garten anschaulich gestalten –und das auch, ohne dabei gänzlich auf Pflanzen verzichten zu müssen. Ganz nach dem Motto gewusst wie , lässt sich das erweiterte Wohnzimmer in einen schönen Bereich zum Entspannen und Verweilen gestalten. Wie genau, das verraten euch die folgenden Anregungen.