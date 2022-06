So macht deine Wohnung einen tollen ersten Eindruck

Der Flur ist die Visitenkarte einer jeden Wohnung und ausschlaggebend für den ersten Eindruck, den man von deinem Zuhause hat. Dementsprechend ordentlich und einladend sollte er wirken, wenn Gäste kommen. Ideal sind geschlossene Schränke oder Garderoben, in denen Jacken, Schuhe, Schirme, Schals und Co. verschwinden können, ohne dass man sie sieht. Auch Handy, Schlüssel, Post und Co. sollten einen angestammten Platz bekommen und nicht chaotisch durch die Gegend fliegen. Wichtig sind auch saubere Böden, Wände und Möbel, denn in einer schmutzigen Wohnung fühlt sich keiner wohl.