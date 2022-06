Stylish und cool wohnen mit der ganzen Familie

Der Treppenbereich, der die drei Wohnebenen des Hauses verbindet, wurde im industriellen Stil gestaltet und bekommt durch den Sichtbeton und die Stahlgitter einen edgy Look, der an coole Lofts erinnert. Durch die offene Gestaltung und die schmalen, vertikalen Fenster wirkt das Gesamtbild hell, freundlich und luftig. Moderne Kunst an den Wänden sorgt für fröhliche Farbtupfer vor der grauen Kulisse.