10 atemberaubende modulare Häuser

Das besondere an Modulhäusern ist, dass alle Strukturen und Elemente in der Regel vorinstalliert sind. Ähnlich wie bei einem Fertighaus werden die vorgefertigten Teile vom Werk erst an Ort und Stelle zu einem Haus zusammengesetzt und endmontiert. Modulhäuser haben dabei den Vorteil, dass sie zumeist durch ihre modulare Gestaltung beliebig erweiterbar sind und so beispielsweise Terrassen oder gar ganze Stockwerke angefügt werden können.