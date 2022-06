Märchenhaftes Einfamilienhaus zum Staunen

Betritt man den an den Hinterhof angrenzenden Aufenthaltsraum mit Essbereich und Küche, stößt man auf einen interessanten Stilmix, der – je nach Blickwinkel – von rustikal bis modern reicht. Während die weißlackierten Holzmöbel an den skandinavischen Einrichtungsstil aus vergangenen Jahren erinnern, wirkt die Rückwand hinter dem rustikalen Holzofen – übrigens ebenfalls aus Eisen – streng minimalistisch. Das Finishing aus edlem Holz an Decke und Boden in Verbindung mit Stein verleiht dem Interieur ein frisches und zugleich gemütlich-familiäres Ambiente. Während die großzügigen Glastüren viel Tageslicht in den Raum lassen und ihn natürlich erhellen, bilden der geschmiedete Kronleuchter und die Eisenlampen das i-Tüpfelchen bei diesem interessanten Material-Ensemble.