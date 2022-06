Einzigartig wohnen in einer ehemaligen Scheune

Besonders oder ausgefallen wohnen – wir schreiben häufig darüber und stellen euch damit Projekte vor, die das gewisse Etwas haben und sich durch Markantes auszeichnen. Da ist immer wieder etwas anderes, was gerade die Vielfalt ausmacht. Von Einzigartigkeit ist auch das Wohnprojekt, das die Handschrift der Hudson Architects trägt. Die Experten haben eine alte Fachwerkscheune in einen modern-gemütlichen Wohnraum verwandelt. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend, hat das Team doch einen Großteil der bestehenden Architektur mit in das neue Konzept übernommen. Werdet Zeuge eines erstaunlichen Wohnprojektes, das es so kein zweites Mal gibt!