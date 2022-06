Altbausanierung in München

Zwei schmale Regale, die auf unterschiedlicher Höhe und in leicht versetzter Position an der Wand montiert wurden, lockern das lineare Küchengefüge auf. Auf den schmalen, weiß lackierten Leisten wurden Bilder gestellt, die diverse Formate aufweisen und verspielte Gebrauchsgegenstände sorgen zusätzlich für Lebendigkeit. Die Wandfarbe ist in einem hellen Sandton gehalten und erzeugt ein heimeliges Gefühl. Im Kontrast dazu steht die Arbeitsplatte aus dunklem Naturstein. Auflockerung verschaffen die im Industriecharme nachempfundenen puristischen Hängeleuchten, die jeweils nur durch eine Glühbirne erstrahlen. Auf der rechten Seite des Bildes erkennt man die bodentiefen Einbauschränke, die die gleichen Fronten haben wie die Kochinsel und für ein aufgeräumtes Küchenbild sorgen. Ziemlich praktisch ist die rückenschonende Positionierung des Backofens, der in den Schrank integriert wurde.