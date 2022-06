Der perfekte Pool

Indoor-Schwimmspaß:

Ein Pool macht nicht nur unter freiem Himmel Freude. Gerade in unseren Breitengeraden bietet ein Indoor-Pool im Keller die perfekte Alternative. Hier kann man sich bei Wind und Wetter in die Fluten stürzen. Wer es richtig dekadent mag, hängt sich zusätzlich noch einen Fernseher an die Wand und installiert eine Gegenstromanlage im Becken, die dafür sorgt, dass man auf der Stelle schwimmen und gleichzeitig TV gucken kann.