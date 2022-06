Upcycling made in Germany

Wir leben in einer Zeit, in der Ressourcen immer knapper werden und das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und unseren Rohstoffen steigt. Kein Wunder also, dass Upcycling das Gebot der Stunde ist und sich als spannender Trend im Möbel- und Produktdesign etabliert hat. Altes und vermeintlich Ausgedientes bekommt durch die geschickten Hände und raffinierten Ideen unserer Experten ein neues Gesicht und eine neue Funktion. Auf diese Weise werden hochwertige Materialien und Rohstoffe vor der Vernichtung bewahrt und erhalten eine neue Aufgabe in unserem Alltag. Dass die Ergebnisse ziemlich stylish und cool aussehen, versteht sich von selbst. Hier kommen ein paar kreative Upcycling-Ideen unserer deutschen Experten.