Laminat oder Parkett – wo ist der Unterschied?

Laminat ist eine schichtweise Verbindung verschiedener Holzteile wie Späne und Fasern, die bei hohen Temperaturen zusammengepresst werden. Das Ganze wird dann mit einem digitalen Druck versehen, der beispielsweise die Musterung eines Holzstückes imitiert. Diese Variante ist preiswerter als ein Bodenbelag aus Vollholz. Allerdings ist das Sperrholz eines Laminatbelages mit einer Lasur überzogen, die beispielsweise vor UV-Strahlen schützt und die Haltbarkeit des Materials verlängert. Dadurch ist Laminat allgemein sehr robust und kann auch Kratzspuren von Tieren oder Möbelabdrücke verkraften. Sind allerdings einmal Macken im Belag, können diese nur umständlich wieder entfernt werden. Parkett lässt sich dagegen abschleifen und kann wieder in Form gebracht werden. Wie bei nahezu jedem Gebrauchsgegenstand sollte auch beim Laminat auf ausgezeichnete Qualität geachtet werden, denn je hochwertiger desto robuster und langlebiger.

Laminatböden werden je nach Abriebfestigkeit in unterschiedliche Nutzungsklassen unterteilt, die in der Europa Norm 685 festgelegt sind. In der Kategorisierung geht man davon aus, dass das Schlafzimmer der am geringsten belastete bzw. genutzte Raum ist – diese Klasse ist mit der Nummer 21 gekennzeichnet. Danach folgt das Wohnzimmer mit der 22. Der Flur wird als am intensivsten genutzt angesehen und erfordert daher einen sehr abriebfesten Laminatboden, gekennzeichnet mit der Nummer 23. Die Nummerierung 31 bis 33 bezieht sich auf die Nutzung des Laminats in gewerblichen Räumen wie Kleinbüros, Hotels oder Kaufhäuser.

Während Böden aus Vollholz zu einer jahrhunderte langen Tradition gehören und schon in alten Schlössern und Burgen zu finden sind, gibt es Laminatböden erst seit den 80er Jahren. Als High Pressure Laminate wurde es damals von einer schwedischen Firma erstmals als Fußbodenbelag auf den Markt gebracht. Das Klicksystem, welches uns eine klebstofffreie Verbindung der Laminatelemente ermöglicht und den Einbau erleichtert und beschleunigt, wurde erst 1996 erfunden.