6 vielseitige Materialien zur Wandverkleidung

Eine Verkleidung mit Fliesen ist die ideale Lösung für Wände, die permanent Feuchtigkeit und Dampf ausgesetzt sind. Am häufigsten findet man dieses Material also in Küche und Badezimmer. Die Zeiten, in denen Fliesen langweilig und spießig waren, sind zum Glück lange vorbei. Heute gibt es sie in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Mustern, sodass garantiert jeder ein passendes Design für seine Wohnung und seinen Einrichtungsstil findet.