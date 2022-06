Ein mustergültiges Energiebündel

Früher waren Fertighäuser als wenig originelle Billigmassenware von der Stange verschrien. Doch das ist lange vorbei. Heute stehen sie herkömmlichen Massivhäusern sowohl in der Qualität als auch in der Optik in nichts nach und präsentieren sich individueller und stylisher denn je. Ein weiterer Pluspunkt: Viele moderne Fertighäuser überzeugen mit einem unschlagbaren Energiekonzept und gehen in Sachen Nachhaltigkeit mit gutem Beispiel voran. Wir haben uns mal bei unseren Experten vom Bauunternehmen RENSCH-HAUS umgesehen und ihr vorbildliches Musterhaus Avenio etwas genauer unter die Lupe genommen. Viel Spaß auf unserem kleinen Rundgang durch dieses innovative Zuhause.