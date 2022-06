Regenwasser gekonnt speichern – clevere und schöne Ideen!

Von umfangreicher Größenordnung ist ein Speicherbrunnen. Das Ausmaß kann je nach Platzangebot gewählt werden und auch was die Optik angeht, so sind dem eigenen Geschmack keine Grenzen gesetzt. In diesem Falle wurde der Speicherbrunnen offen gehalten und lediglich mit einem Gitter versehen, sodass auch für die nötige Sicherheit gesorgt ist. Naturstein in Form von Feldstein und Marmor grenzt den Bereich ab und verleiht ihm einen ansprechenden Rahmen. Durch ein unterirdisches System wird das Regenwasser abgefangen und über vier sichtbare Röhrchen im Brunnen gespeichert. Die Fläche des Rahmens kann zur dekorativen Gestaltung wie beispielsweise mittels Bonsaibäumen genutzt werden – Nutzen und Ästhetik sind somit bestens vereint.