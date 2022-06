Moderne Wohnung ganz entspannt

Das Wohnzimmer grenzt direkt an den Essbereich und die offene Küche an, die den zeitgemäßen, puristischen Stil nahtlos fortführen. Auch dieser Funktionsbereich wird von neutralen Farben und klaren Linien dominiert. Im Fokus steht hier der Schwarz-Weiß-Kontrast, der sich in den grifflosen Schrankfronten und den modernen Möbeln widerspiegelt.