Stylishes Einfamilienhaus mit Pfiff

Dieses Bild gibt einen Eindruck von den insgesamt fünf Schlafzimmern wieder. Ein raumhoher Wandschrank fügt sich zurückhaltend in das Gesamtbild ein und bietet ausreichend Platz für Kleidung und andere Textilien. Mittelpunkt bildet schlicht das Bett. Eingetaucht in sanfte, natürliche Töne wie Beige und Braun, wird eine gemütliche Stimmung kreiert. Auch hier sorgen Spots in der Decke für ein Extra an Gemütlichkeit.