10 Dachausbau Ideen: Schräg ist schön!

Diese Wohnung war ursprünglich ein unausgebauter Dachspeicher inmitten von Freiburg. Bei historischen Gebäuden hat man in der Regel mit rechtskräftigen Forderungen der Denkmalbehörde zu rechnen und manchmal lässt sich dadurch die ein oder andere Idee für den Dachausbau nicht wie gewünscht umsetzen. In diesem Fall musste das Dach aufgrund von Kontamination abgetragen und komplett neu aufgebaut werden. Und selbst dafür gab es strenge Auflagen. Am Ende wurde trotzdem ein wunderbar offener Raum geschaffen, der alte Strukturen und moderne Lebensweise perfekt miteinander verbindet. Alle Balken wurden in Originallage eingebaut und aus der ursprünglich singulären Etage wurde dank der neuen Anordnung eine zweigeschossige Dachwohnung mit Blick auf das Münster. Ein gelungene Rekonstrultion mit schwieriger Altbausubstanz.