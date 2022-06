Outdoormöbel aus Beton – Concrete Urban Design

Die futuristischen Formen der Outdoormöbel des Unternehmens Concrete Sportanlagen wirken fast entrückt, so als wären sie tatsächlich einer anderen Zeit in ferner Zukunft entronnen. Wer sich entscheidet, Außenbereiche mit diesen Objekten gestalten, kann sicher sein, dass er Aufsehen erregt. Und das in jeder Hinsicht: In den organischen Formen, dem robusten Material und der praktischen Verwendung der Objekte wird eine perfekte Synthese aus Design und (Landschafts-)Architektur realisiert. Die Stücke schmiegen sich nahezu in ihre Umgebung, haben fast selbst etwas Lebendiges – und doch merkt man ihnen ihr Anderssein an. Ganz als wären sie eben gerade aus einem vorbeifliegenden UFO gefallen.

Mit den anmutigen Möbeln kann jedoch nicht nur eine ganze Landschaft mit ungewöhnlichem optischen Flair entstehen, sie haben vor allem auch einen praktischen Nutzen: Ob als Sitzmöbel, Lautsprecher oder Pflanzkübel – man kann sich darauf verlassen, dass die Möbel nicht nur eine schöne Form, sondern eben auch eine Funktion zu bieten haben!