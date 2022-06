Eine maritime Luxuswohnung in Barcelona

Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise nach Barcelona. Genauer gesagt geht es in den Stadtteil Diagonal Mar, der erst vor einigen Jahren in einem ehemaligen Industriegebiet entstanden ist. Jetzt befinden sich hier moderne und luxuriöse Apartmentkomplexe, Luxushotels, Bürogebäude, ein schicker Park und sogar ein neuer Strandabschnitt. Genau hier, in unmittelbarer Nähe zum Meer, finden wir auch die Wohnung, die wir uns heute etwas genauer ansehen wollen. Wie die meisten der modernen Apartments in der Gegend ist sie geräumig, luxuriös und beeindruckt mit einem atemberaubenden Panoramablick über die Stadt und das Mittelmeer. Diese spektakuläre Lage und Aussicht wurde zum Ausgangspunkt für das Interior Design der Wohnung, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Meer vor der Tür ins Haus zu lassen und so einen authentischen Bezug zur Umgebung herzustellen. Hier kommen die beeindruckenden Fotos.