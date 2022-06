Alte Werkstatt wurde geniales Wohnhaus

Über eine Stahltreppe gelangt man in das neu errichtete Dachgeschoss, indem sich drei Schlafzimmer, ein großes Atelier und zwei Bäder befinden. Die Treppe hat ein Eigengewicht von fünf Tonnen und wurde mit Hilfe eines Autokrans durch die Decke an die passende Position gehoben. Die einzelnen Tretstufen wurden an die vertikale raumhohe Stahlplatte geschweißt. Das gewählte Material erweckt aufgrund des metallischen Glanzes einen überaus modernen Eindruck.

