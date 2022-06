9 Ideen, mit denen euer Garten zum Eyecatcher wird

Der Garten ist der Ort im Freien schlechthin, an dem wir uns vor allem im Frühjahr und Sommer aufhalten. Mit ihm schaffen wir uns ein grünes, blumiges und ebenso lauschiges Plätzchen, an dem wir der Hektik der Großstadt entkommen und einfach mal tief durchatmen können. Leuchtende Farben und süßliche Düfte machen sich hier breit und berühren unsere Sinne. Dank frischen Beeren und knackigen Äpfeln können wir ihn auch schmecken. Was die Gestaltung angeht, so können Gärten nicht unterschiedlicher sein. Umso besser, gibt es dadurch eine Vielzahl an Ideen, von denen ihr euch auch folgend inspirieren lassen könnt!