Grüne Oasen: 7 fantastische Hinterhofgärten

Wer vom eigenen Garten träumt, braucht dafür keine Villa auf dem Land, kein Einfamilienhaus am Stadtrand und noch nicht mal einen Schrebergarten. Immer mehr Menschen, die in der Großstadt wohnen, schaffen sich ihr eigenes grünes Paradies im Schatten von Häuserblocks und Wolkenkratzern und verwandeln triste, graue Hinterhöfe in wahre Wohlfühloasen mitten in der City. Wir haben euch heute sieben coole Projekte unserer Experten mitgebracht, die zeigen, wie kreativ, individuell und stylish man selbst den kleinsten Hinterhofgarten gestalten kann.