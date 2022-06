5 Länder – 5 Terrassen mit Ausblick

Das Haus, das zu dieser traumhaften Terrasse gehört, steht in Mexiko, wurde direkt an der Küste in den Fels gebaut und ermöglicht freie Sicht auf das berühmte Seebad Puerto Vallarta und die Banderas Bay, die größte natürliche Bucht des Landes, was zu jeder Tages- und Nachtzeit spektakuläre Eindrücke garantiert. Und wenn es zu heiß hier oben wird, springt man einfach in den Pool und genießt vom Wasser aus den einzigartigen Blick aufs Meer.