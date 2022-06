Top 5 der Woche: Fantastische Ideen für Terrasse, Garten, Bad und Co.

Das Badezimmer ist längst nicht mehr ein nur rein funktionaler Raum, wo wir schnell unter die Dusche springen, die Zähne putzen und ruck zuck wieder draußen sind. Sich wohlfühlen und entspannen können wird hier immer größer geschrieben. Lest in So machst du dein Bad zur 5-Sterne-Wellness-Oase noch einmal nach, wie ihr echte Hotel-Atmosphäre und euren ganz eigenen Spa-Bereich kreieren könnt!