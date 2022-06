6 simple Ideen, mit denen dein Garten gleich viel schicker aussieht

Für die Gartenarbeit braucht man eine ganze Reihe nützlicher Utensilien. Aber wenn Harken, Scheren, Handschuhe und Co. unordentlich in den Beeten oder auf der Terrasse herumfliegen, sieht der gesamte Garten gleich ziemlich schlampig aus. Da kommt uns ein solcher Ordnungshüter gerade recht. Er nimmt nicht viel Platz weg und beherbergt zuverlässig alles, was wir nicht ständig im Blickfeld haben wollen.