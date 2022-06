Modernisierung eines Wohnhauses

Wir haben hier schon Designer-Lofts und Luxus-Villen gezeigt, alte Bauernhäuser und neue Apartments, mondäne Residenzen und elegante Penthäuser, doch die meisten von uns leben eben nicht in solchen Exklusiv-Quartieren, sondern in stinknormalen Stadtwohnungen, Reihenhäuschen oder Einfamilienhäusern. Umso interessanter ist es natürlich, zu sehen, wie ein solches Zuhause modernisiert wird und was man aus einem Haus herausholen kann, das vorher eher unscheinbar daherkommt. Das GRID architektur + design Team hat in Zusammenarbeit mit der Innenarchitektin Katharina Dobbertin aus Hamburg das folgende Bestandshaus von Grund auf saniert und ihm sowohl innen als auch außen ein ganz neues, attraktives und einladendes Gesicht verpasst.