Villa mit Extravaganz

Heute wollen wir uns der Villa L der Schweizer Philippe Stuebi Architekten GmbH in Zürich widmen. Das Haus ist von 2003 – 2005 im Stil moderner Architektur errichtet worden und ein bestimmendes Element desselben ist die Bibliothek, die in ihrer Form und Wirkung einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt. Seine expressive Gestalt verdankt der Baukörper zum einen dem speziellen Schnitt der Grundstücksparzelle, auf der er entstanden ist und zum anderen dem Wunsch der Bauherrschaft nach maximaler Raumnutzung. Der Auftrag zum Neubau der Villa wurde gegeben, nachdem der Entwurf den ersten Preis eines Wettbewerbs gewann. Die Villa L ist durch eine skulpturale Wirkung geprägt, die höchsten Ansprüchen an Ästhetik und Kunstfertigkeit in der Architektur genügt.