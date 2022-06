Farbtrend: Ist Orange das neue Schwarz?

In schöner Regelmäßigkeit werden Farben wie Pink, Rot und Lila von Designern, Farbexperten und Trendsettern so gepusht, dass man - wenigstens für einen Moment – glaubt, sie hätten tatsächlich das Zeug, das klassische Schwarz vom Thron der zeitlosen Modefarben zu stürzen. Jetzt ist Orange an der Reihe. Inspiriert von der TV-Serie ’Orange Is the New Black’, in der es um ein amerikanisches Frauengefängnis geht, wo eben alle Damen einheitliche orangefarbene Sträflingskleidung tragen, haben wir uns mal bei unseren Experten umgesehen und erstaunlich viel Orange gefunden. Ob die niederländische Nationalfarbe tatsächlich das Potential hat, zum neuen Farbklassiker zu werden? Auf jeden Fall ist sie eine interessante Trendfarbe, die Abwechslung, Schwung und Spaß in unser Zuhause bringt. Aber seht selbst!