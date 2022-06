Holzbox mit Aussicht – Architektur mit Nachhaltigkeitsfaktor

Die Arbeit des Architekturbüros k_m architektur ist besonders gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Verantwortung gegenüber der Umwelt. Das Unternehmen stellt hohe ethische Anforderungen an die eigene Planungstätigkeit und bietet innovative Lösungen mit Blick auf die soziale Verantwortung eines jeden Einzelnen. Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts ist daher auch bei der Realisierung der Projekte auf den Einsatz von erneuerbaren, nachwachsenden und umweltverträglichen Baustoffen zu achten. Wir stellen hier ein im Jahr 200 errichtetes Einfamilienhaus in Hochbuch, Lindau vor, das beispielhaft die Philosophie des Architekturbüros demonstriert: Es gehört zur Kategorie Niedrigenergiehaus, besteht zum Großteil aus dem natürlichen Baustoff Holz und auch die gesamte Wärmeisolierung der Außenhaut basiert auf einem nachwachsenden und recyclebaren Rohstoff: Thermohanf. Doch das Beste ist: Die Holzbox sieht einfach umwerfend gut aus und hat vor allem in Sachen moderne Wohnkonzepte so einiges zu bieten!