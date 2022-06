Coole Büros quer durch Deutschland

Wie sieht denn eigentlich das Büro aus, in dem ihr Tag für Tag eure Arbeit verrichtet? Grauer Schreibtisch, schwarzer Bürostuhl, weiße Lamellen an den Fenstern, dazu die chronisch ausgetrocknete Yucca-Palme, öde Aktenschränke und Kabelsalat unter den Tischen? Tja, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, dem Chef ein Büro-Makeover vorzuschlagen. Denn dass es auch anders geht, zeigen wir euch heute. Wir haben euch fünf kreative, innovative und moderne Büros mitgebracht, die unsere Experten in ganz Deutschland umgesetzt haben. Viel Spaß bei unserer Reise durch einige der coolsten Büros der Republik.