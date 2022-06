Nachttische für jeden Geschmack

Wir nutzen ihn täglich ganz selbstverständlich und vertrauen ihm all die Dinge an, die wir nachts gerne in unserer Nähe haben. Wecker, Taschentücher, Brille, Bettlektüre, Pillendöschen, Wasserflasche – sie alle sind auf dem Nachttisch bestens aufgehoben. Und doch verschwenden wir an das praktische Möbelstück neben unserem Bett meist kaum einen Gedanken. Zweckmäßig soll es sein, aber möglichst wenig Platz wegnehmen und sich der restlichen Schlafzimmereinrichtung perfekt anpassen. Dabei entgeht uns, wie vielseitig und stylish Nachttische sein können. Für alle, die ein wenig Pep ins Schlafzimmer bringen und sich endlich mal einen richtig schönen Nachttisch gönnen möchten, haben wir acht ganz unterschiedliche Modelle zur Inspiration mitgebracht.