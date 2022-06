Mein kleiner grüner Kaktus: Tipps zur Kakteenpflege

Licht:

Kakteen lieben Licht und die Sonne. Deshalb eignet sich für sie ein sehr heller Platz. Jedoch kommen nicht alle Kaktusarten mit direkter Sonneneinstrahlung problemlos zurecht. Wenn ein Kaktus zu viel Sonne abbekommen hat, verfärbt er sich. Dann sollte man ihn ab sofort nicht mehr der direkten Sonne aussetzen.

Substrat:

Kakteen und Sukkulenten wachsen am besten in einem speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Pflanzsubstrat. Dieses eignet sich besser als herkömmliche Erde, da es durchlässig ist und Kakteen empfindlich auf Staunässe reagieren. Je nach Kakteenart kann man das Substrat mit etwas Humusanteil mischen.

Wasser:

Was ist nun dran am Mythos, dass man Kakteen kaum gießen muss? Im Winter stimmt das, denn während ihrer Ruhephase von November bis März brauchen Kakteen tatsächlich wenig bis gar kein Wasser. Ausnahme: Kakteen, die in unmittelbarer Nähe zur Heizung stehen, sollten ungefähr einmal im Monat ein klein wenig Wasser bekommen. Von Mai bis September befindet sich der Kaktus in der Wachstumsphase und braucht dementsprechend Wasser. Dann empfiehlt es sich, ihn öfter mal zu gießen. Das Substrat im Kaktustopf ist ein guter Indikator für den Zeitabstand. Ist es vollkommen trocken, wird durchdringend gegossen, bis es kein Wasser mehr aufnehmen kann (dabei allerdings unbedingt Staunässe vermeiden!). Dann wartet man so lange, bis das Substrat wieder richtig trocken ist. Generell gilt: Lieber weniger gießen als zuviel. Die meisten Kakteen halten einen Monat völlig ohne Wasser problemlos aus.

Dünger:

Wer sich über einen kräftig wachsenden, gesunden Kaktus freuen will, sollte ihn während der Wachstumsphase alle zwei bis vier Wochen düngen. Die Häufigkeit hängt dabei von der Kakteenart ab.