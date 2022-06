Tipps und Ideen für das lange Wochenende

Wo wir gerade bei Erholung sind: Ein verlängertes Wochenende eignet sich wunderbar für ein paar entspannte Wohlfühltage in einem Spa oder Wellness-Hotel. Dampfsauna, Whirlpool, Massagen und ganz viel Ruhe – was will man mehr? In unserem Ideenbuch Wellness-Hotels mit Wohlfühlfaktor findet ihr fünf wundervolle Spa-Hotels, falls ihr last minute noch verreisen möchtet. Wer stattdessen lieber in den eigenen vier Wänden entspannen will, kann sich von unseren 10 Accessoires für einen Wellness-Tag zuhause inspirieren lassen.