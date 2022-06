Top 5: Altbekanntes neu entdecken

Wenn eine Trockenhaube plötzlich in unserem Wohnzimmer steht, haben wir entweder einen sehr freundlichen Privatfriseur oder folgen einfach dem neuen Trend namens Upcycling: Nicht mehr genutzte Materialien oder Gegenstände werden einfach zu etwas Neuem umfunktioniert und werten unseren Wohnraum mit ihrem charakteristischen Look auf. Was unsere deutschen Experten aus recyceltem Altpapier, alten Kinderbüchern und Sicherheitsgurten alles kreieren können, zeigen wir euch in unserem Artikel zu Upcycling Made in Germany .