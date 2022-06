Ideen für die Dachterrasse

Wer sich über den Luxus einer richtig großen Dachterrasse freuen kann, sollte all diesen Platz auch geschickt nutzen. Ein klares Einrichtungskonzept verhindert, dass die Gartenmöbel verloren herumstehen und die schöne Dachterrasse kahl und lieblos wirkt. Als erstes sollte man sie daher in sinnvolle Bereiche einteilen. Hier ist Platz zum Sitzen und Essen, dort wird Gemüse angebaut, da drüben spielen die Kinder und jene Ecke bietet sich für entspannte Sonnenbäder an. Mit großen Pflanzen in Kübeln oder voluminösen Gräsern kann man die einzelnen Bereiche effektiv von einander abgrenzen, ohne die großzügige Fläche der Dachterrasse unnötig zu zergliedern. Außerdem sorgen Pflanzen per se für ein lebendiges, grünes und vitales Ambiente mit Erholungs-Effekt.