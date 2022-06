Moderne Strandhäuser

Das spektakuläre House of the Infinite haben wir euch bei homify 360° schon einmal genauer vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein minimalistisches, modernes Strandhaus in Cádiz mit einem wahrlich unbezahlbaren Ausblick auf den Atlantik. Doch selbst mit dem unzähmbaren, unendlichen Ozean vor der Tür will man in so einer Lage natürlich nicht auf einen Swimmingpool verzichten. Verständlich, denn hier kann man den Luxus eines eigenen Pools genießen und direkt vom Dach aus aufs Meer blicken.