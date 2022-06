Modernes Zuhause für traumhaftes Familienleben

So dunkel die Fassade, so hell das Entrée. Durch das doppelstöckige Fenster wird der Flur samt Treppenhaus stets mit natürlichem Sonnenlicht erhellt. Weiße Wände, eine moderne, unauffällige Holztreppe aus hellem Holz sowie ein fugenloser hellgrauer Fußboden bieten den neutralen Rahmen für ein lebendiges Familienleben. Der Einbauschrank beherbergt die vielen Jacken und Schuhe der Familie und lässt den Flur ruhig und aufgeräumt erscheinen. Dank des breiten Durchgangs kommt sich hier auch an einem hektischen Montagmorgen kaum einer in die Quere.