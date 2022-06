Unglaubliches Meisterwerk der Architektur

Heute geht es mit den Architekten von Hyla Architects in tropische Gefilde. Das Team ist bekannt für ihre mehr als beeindruckenden Wohn-Projekte, die meisterhafte Architektur mit den essenziellen Elementen der Natur in Einklang bringen und so ein nahtloses Einfügen in die Umgebung ermöglichen.

Wir begegnen in spektakulären Bildern einem faszinierenden Haus, das 2012 in Singapur erbaut wurde und eine wunderbare Hommage an die Grundelemente des Feng-Shui ist. Das besondere Design vereint in aufregender Weise die Nutzbarmachung von Licht und Raum sowie den Elementen der Natur, die den Besucher einladen, das harmonische Gleichgewicht von natürlichen und modernen Elementen zu genießen. Gleichzeitig ist das Haus in einem zeitgenössischen, modernen Stil mit einer großen Veranda und einem Pool konzipiert. Begleitet uns also auf eine faszinierende Reise in fernöstliche Harmonie, und lernt mit uns ein Projekt kennen, das ihr so schnell nicht vergessen werdet!