Bunte Fliesen im Badezimmer

Gerade in kleinen Badezimmern kann man ruhig auch mal etwas dicker auftragen, was die Fliesen angeht. In diesem Fall sorgen die glitzernden Mosaikfliesen in geheimnisvollem Violett für eine glamouröse und mystische Atmosphäre. Ein stylishes Bad für alle, die ein wenig Bling-Bling zu schätzen wissen.