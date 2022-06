Cheops-Pyramide: Nachhaltiges Museumsdesign

Dieser Entwurf zeigt die geplante Konstruktion auf der Spitze der Pyramide. Das Museum in luftigen Höhen soll übrigens genau 1/7 der Größe der Pyramide einnehmen und auf 200 Quadratmetern eine Ausstellung über das Wissen der Menschheit beherbergen. Doch das ist noch längst nicht alles, denn das Konzept von Luis de Garrido sieht vor, dort außerdem einen Wohnbereich einzurichten, an dem man in einer Art meditativem Aufenthalt fernab der Zivilisation die Geschichte der Menschheit und sich selbst auf sich wirken lassen kann. Das Stahlgerüst, das die Spitze umgibt, ist so konstruiert, dass es die Sonne reflektiert und dem Betrachter das Gefühl verleiht, vom Sonnengott Ra persönlich begrüßt zu werden.