Klangvolle Kunstwerke für unsere vier Wände

Jedes Produkt von myaudioart ist mit einem 2.1 Stereo-Soundsystem ausgestattet. Drei Soundeinstellungen sind bereits vorprogrammiert und bieten uns höchsten Klanggenuss. Die Musikquellen können wir frei wählen: Sei es via Bluetooth, Smartphone, MP-3-Player, CD-Player, Tablet oder Tuner.

Gegenüber dem Modell MA 3 hat MA 5 ein paar Vorteile: Es kann drahtlos mit einem Subwoofer verbunden werden und für eine verlustfreie Signalübertragung ist es auch mit der Audiofly-Technologie kompatibel.

Gesteuert werden die stylishen Soundanlagen ganz einfach mit einem Klick per Fernbedienung. Problemlos lassen sich so von der Couch oder dem Esstisch aus die Lautstärke regeln, das Ambient Light an- oder ausschalten und die Klangeinstellung oder Musikquelle wählen.