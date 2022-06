Vorher-Nachher: Großes Umstyling für 4 kleine Bäder

Was für ein Unterschied! Wahnsinn, was unsere Experten aus der ollen Nasszelle gemacht haben. Das Badezimmer wurde komplett saniert und erstrahlt nun von Kopf bis Fuß in reinem, fugenlosem Weiß, was den Raum nicht nur moderner, frischer und freundlicher, sondern auch großzügiger und heller wirken lässt. Zu dieser raffinierten Raumwirkung trägt auch der übergroße Spiegel bei. Einrichtung und Ausstattung sind super stylish und puristisch gehalten und durch die Kreuzung aus Badewanne und Dusche werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.