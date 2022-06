Modernes Familienhaus mit grandioser Innenarchitektur

Manchmal ist es sein Äußeres, mit dem ein Haus die Betrachter in seinen Bann zieht und manchmal ist es sein Innenleben, das alles Übrige in den Schatten stellt. Bei diesem Baufritz-Haus in Pähl am Ammersee hat es vor allem die moderne Inneneinrichtung in sich. Man sieht sofort, dass bei der Innenarchitektur absolute Profis am Werk waren. Mit einem geschulten Auge fürs Detail und ökologischem Denken hat das Team von Wagner Möbel Manufaktur ganze Arbeit geleistet. Fein, elegant und hochwertig präsentiert es sich, das idyllisch gelegene Familienhaus. Seine moderne Innenarchitektur besticht durch wunderschöne Designermöbel und kreative Einrichtungsideen. Seht selbst und lasst euch inspirieren!